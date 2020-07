Sassuolo, De Zerbi: «Lazio? Questa è una vittoria di tutta la squadra» (Di sabato 11 luglio 2020) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Lazio Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il match contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei neroverdi: ANALISI MATCH – «Questa è una grande vittoria. E’ una vittoria di tutta la squadra perché ha fatto gol Raspadori, un prodotto del settore giovanile del Sassuolo. Vuol dire che lavora bene tutta la squadra: se cambiamo 9 giocatori e facciamo una grande partita a Roma contro la Lazio, vuol dire che la società e la ... Leggi su calcionews24

jungleLella87 : RT @ancilo90: Non riesco a capire come non si possa apprezzare il Sassuolo di De Zerbi - sportface2016 : #LazioSassuolo, ecco le parole di #DeZerbi dopo la vittoria - Noibiancocelest : Lazio-Sassuolo, De Zerbi: “Vittoria strepitosa. La nostra società lavora bene. Continuiamo a sognare”. - strumentiumani : Poi commettono errori banali e perdono punti importanti, anche perché è un gioco complesso, ma il Sassuolo di De Ze… - giulianocapoz : RT @Giovanni_N0: Hanno annullato un gol al Sassuolo, rivisto pure al var, che se ero De Zerbi me ne andavo co tutta la squadra dopo un minu… -