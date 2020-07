Mourinho promette: “Prima di andare via, il Tottenham vincerà un trofeo” (Di sabato 11 luglio 2020) José Mourinho promette scintille. Ha vinto tutto quello che si poteva vincere per un allenatore e non intende essere da meno neppure ora alla guida del Tottenham. Ecco perché, come riporta la BBC, lo Special One ha parlato di presente ma anche di futuro facendo, di fatto, una promessa al mondo Spurs...Mourinho: "Prima di dire addio il Tottenham vincerà"caption id="attachment 892595" align="alignnone" width="492" Mourinho (Getty images)/captionNon si sente sotto accusa per questa stagione in cui è arrivato solamente a novembre, ma Mourinho, quando si deve parlare del proprio lavoro, non fa certo giri di parole e mette le cose in chiaro: "Quanto tempo è passato per Klopp e il Liverpool affinché vincessero qualcosa? Quattro anni, ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho promette Mourinho promette: “Prima di andare via, il Tottenham vincerà un trofeo” ItaSportPress Tottenham-Everton, Mourinho abbraccia Ancelotti contro le "regole"

Ha mantenuto la promessa, José Mourinho. E come aveva annunciato in conferenza stampa, ha veramente abbracciato Carlo Ancelotti, contravvenendo alle “regole”. “Adoro Carlo”, aveva detto.

Premier League: Mourinho abbraccia Ancelotti e poi lo batte. Il Tottenham avvicina l'Europa

LONDRA - Mourinho batte Ancelotti. Finisce 1-0 la sfida della 33/a giornata di Premier League tra il Tottenham e l'Everton. Un match deciso nel primo tempo da un autogol di Keane. Il successo permette ...

