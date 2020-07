Marijuana nascosta in auto e in casa: studente 18enne nei guai (Di sabato 11 luglio 2020) Spaccio di droga a Sampierdarena, due giovani in manette 1 luglio 2020 Spaccia droga dagli arresti domiciliari, 'pizzicato' dai carabinieri 6 luglio 2020 Nella notte tra venerdì e sabato, equipaggi ... Leggi su genovatoday

Marijuana nascosta in una cassetta telefonica : la scoperta dei Carabinieri Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Trovate 79 dosi di Marijuana pronte per lo smercio imbustate e occultate in una cassetta dove si intrecciano i cavi della linea telefonica dell’isolato B3/3 del Parco Verde di Caivano. ...

genovatoday : Marijuana nascosta in auto e in casa: studente 18enne nei guai - MeridioNews : Due chili di marijuana nascosta in cortile Droga vicino a una piscina per bambini - lupichi28 : @RaiRadio2 @andreadelogu @boschero La bella Maria si è nascosta dietro una pianta di Marijuana - VivereTerni : Droga nascosta dentro al biliardino di un bar, coltivazione di marijuana in casa, spaccio di cocaina: i controlli d… - vco24news : Arrestato con due chili di marijuana nascosta sotto i sedili dell'auto -

Ultime Notizie dalla rete : Marijuana nascosta Marijuana nascosta in auto e in casa: studente 18enne nei guai GenovaToday Scoperta una piantagione di 3400 piante di Cannabis a Trinitapoli

I Carabinieri della Stazione di Trinitapoli hanno scoperto una piantagione di cannabis ed hanno arrestato un 51enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per coltivazione illecita di sostanze st ...

Marijuana tra il mais, una piantagione nascosta in un fondo agricolo

Una piantagione di marijuana cresceva rigogliosa tra le i filari di granturco in un fondo agricolo, ma il proprietario non ne sapeva nulla. Nel pomeriggio di giovedì scorso, 9 luglio 2020, i carabinie ...

I Carabinieri della Stazione di Trinitapoli hanno scoperto una piantagione di cannabis ed hanno arrestato un 51enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per coltivazione illecita di sostanze st ...Una piantagione di marijuana cresceva rigogliosa tra le i filari di granturco in un fondo agricolo, ma il proprietario non ne sapeva nulla. Nel pomeriggio di giovedì scorso, 9 luglio 2020, i carabinie ...