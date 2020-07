Ligabue, morto Mario: il gestore del mitico bar di 'Certe notti' (Di sabato 11 luglio 2020) Lutto per Ligabue. È morto a 80 anni Mario Zanni, il barista di San Martino in Rio, Reggio Emilia,, reso celebre da Luciano Ligabue. 'Ci vediamo da Mario, prima o poi', il verso di 'Certe notti' che ... Leggi su leggo

