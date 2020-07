L’equivoco del metadone per i 15enni morti: «Pensavano fosse codeina» (Di sabato 11 luglio 2020) Gianluca Alonzi, 15 anni, e Flavio Presuttari, 16 anni, i due ragazzi trovati morti il 7 luglio nelle loro case di Terni, erano forse convinti di avere «acquistato e assunto codeina» mentre «si trattava di metadone». È l’ipotesi formulata dal gip Barbara Di Giovannantonio, convalidando il fermo di Aldo Maria Romboli. Dall’indagine è emerso che già a giugno l’uomo aveva ceduto il metadone diluito ai due adolescenti. LEGGI ANCHE –> Terni, confessa lo spacciatore: i due ragazzi morti a causa di una «boccetta di metadone a 15 euro» «Quella volta però – emerge dal provvedimento del gip – l’indagato aveva detto loro che si trattava di codeina e non di ... Leggi su giornalettismo

giocarmon : *__* Nella Genesi, al contrario di quanto si crede l’albero del melo non è mai nominato. Si parla di albero della… - EnrichettaNegri : @matteoc1951 L'equivoco nasce dal fatto che molti pensino che lo scopo di questa come tutte le app sia personale, i… - FabioFranchi1 : @VNotKind @MichaelGiulian2 @Rawman75 Ma guardi che siamo d'accordo su molto. Se legge i miei tweet precedenti lo ve… - giocarmon : -- Nella Genesi, al contrario di quanto si crede l’albero del melo non è mai nominato. Si parla di albero della co… - Anto__rus : @LuigiGaudino Per non parlare del fatto che qui abbiamo 'l'equivoco tattico Eriksen'. Cioè 8 anni ad aspettare un c… -

Ultime Notizie dalla rete : L’equivoco del Kentucky fried chicken apre a Bari: lo sbarco social per la catena del pollo fritto La Repubblica