Le Vibrazioni ripartono dai live: «Siamo elettrizzati» (Di sabato 11 luglio 2020) Si ritorna ai concerti finalmente (con le dovute ristrettezze anti Covid). Francesco Sarcina e Le Vibrazioni sono pronti a salire sul palco: domenica 12 luglio l’appuntamento è alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. «Siamo emozionati ed elettrizzati, se lo si è quando si torna in tour dopo un piccolo periodo di pausa, figuriamoci dopo una pandemia», ci dice il frontman che abbiamo raggiunto via Zoom dopo le prove, «saremo belli “incazzati”, la voglia di suonare è tanta». E presto verranno annunciate nuove date. Stay tuned! Leggi su vanityfair

