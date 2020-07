Lab Gemona: “Ripensare digitale sostenibile circolare” (Di sabato 11 luglio 2020) Arrivate 120 richieste di partecipazione da giovani italianisti di tutto il mondo, accettate 50. Presenti tutti i Continenti. I lavori saranno online mantenendo il radicamento territoriale con visite virtuali ai luoghi più significativi del Friuli. Tutti gli eventi pubblici seguibili sui social del Lab. La direttrice Emanuela DeMarchi: «Ripensare il Paese in chiave digitale, sostenibile e circolare è obiettivo non rimandabile». Il Laboratorio internazionale della comunicazione conferma la sua presenza a Gemona anche nel 2020 e, nell’anno in cui Covid 19 ha messo in chiaro la strategicità delle infrastrutture informatiche e la relatività dei luoghi per essere operativi, si presenta nella sua 58edizione per riflettere su “Il Savoir vivre del Bel Paese abita nei piccoli borghi. ... Leggi su udine20

uniud : RT @LabIntCom: Mancano pochi giorni all’inizio del 58esimo LAB internazionale, versione digital 2020! Con il supporto di @regioneFVGit… - LabIntCom : Mancano pochi giorni all’inizio del 58esimo LAB internazionale, versione digital 2020! Con il supporto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lab Gemona Lab Gemona: “Ripensare digitale sostenibile circolare” Udine20