Hazzard, Bo e Luke: "Giù le mani dal Generale Lee! L'auto non c'entra" (Di sabato 11 luglio 2020) La grande ondata di manifestazioni antirazziste che sta rinnovando l'aria (va detto) negli States dopo la morte di George Floyd sta travolgendo simboli più o meno rappresentativi e sta sollevando dibattiti anche su aspetti apparentemente marginali. Tra questi, sembra però non essere così marginale il caso Hazzard, la serie CBS andata in onda in patria tra il 1979 e il 1985 e in Italia dal 1981 al 1986, ambientata in Georgia.Hazzard, Bo e Luke: "Giù le mani dal Generale Lee! L'auto non c'entra" pubblicato su TVBlog.it 11 luglio 2020 09:17. Leggi su blogo

