Elicottero caduto nel Tevere, recuperati due corpi (Di sabato 11 luglio 2020) Sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco entrambi i corpi a bordo dell'Elicottero precipitato ieri nel Tevere alle porte di Roma. I due, un uomo di 78 anni ex pilota Alitalia, verosimilmente alla guida del velivolo, e una donna di 70 anni, sono stati trovati allacciati ai sedili dell'Elicottero, che giace a una profondità di circa 6 metri dell'alveo del fiume. I soccorritori, coordinati dalla Procura di Rieti, hanno individuato anche il corpo di una donna. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe un 78enne ex pilota Alitalia residente nel vicino Comune di Torrita Tiberina, e risultato scomparso da ieri sera. Sarebbe lui il proprietario del velivolo, che decollava da un'elisuperficie situata all'interno della sua proprietà. Ciò combacerebbe ... Leggi su agi

Sono stati entrambi recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco i corpi delle vittime dell'incidente che ieri ha coinvolto un elicottero. Il mezzo si era nel Tevere in territorio di Nazzano Roman ...