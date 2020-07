Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 14:10 (Di venerdì 10 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio la prova generale del Mosè a Venezia presente il premier Giuseppe conte con i ministri De Micheli ed INCA ambientalisti e comitati contro le grandi navi in laguna in manifestazioni di protesta per i detrattori l’opera che ha richiesto anni di lavoro e finanziamenti ingenti sarebbe obsoleta il Mose dovrebbe essere terminato entro il 31 dicembre del 2021 per l’evento la laguna è stata completamente chiusa al traffico in Italia risalgono i nuovi contagi 229 in più rispetto a 2 giorni fa 12 le vittime ieri ma per l’Istat esaurito a maggio l’eccesso di salita causato dal epidemia covid chiusi gli accessi in Italia per i viaggiatori provenienti da 13 paesi esteri tra questi bosnia-herzegovina ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - fanpage : Di Maio: “Serve cambio di passo, non dobbiamo aver paura di prendere decisioni nette come quella su Autostrade” - fanpage : Un matrimonio da dimenticare #covid19 - Leleprox : RT @fanpage: il #Covid19 era già presente in più punti della Lombardia da gennaio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 14:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie, Conte: “Possibile stato di emergenza dopo il 31 luglio” Fanpage.it Biagio Conte al quarantesimo giorno di preghiera e digiuno, appello ai media “Operate per il bene comune”

Fratel Biagio Conte, missionario laico, lancia un appello ai mezzi di informazione nel suo quarantesimo giorno di digiuno. L’uomo è il fondatore della Missione Speranza e Carità, ubicata a Palermo, ch ...

Zanardi, ultime notizie: così gli hanno ricostruito faccia e cranio fratturati nell’incidente

"Aveva tutte le ossa della faccia rotte". Fu così che il professore Giuseppe Oliveri, che operò Alex Zanardi giunto all'Ospedale "Le Scotte" di Siena, descrisse condizioni dell'ex pilota e spiegò la g ...

Fratel Biagio Conte, missionario laico, lancia un appello ai mezzi di informazione nel suo quarantesimo giorno di digiuno. L’uomo è il fondatore della Missione Speranza e Carità, ubicata a Palermo, ch ..."Aveva tutte le ossa della faccia rotte". Fu così che il professore Giuseppe Oliveri, che operò Alex Zanardi giunto all'Ospedale "Le Scotte" di Siena, descrisse condizioni dell'ex pilota e spiegò la g ...