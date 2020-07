Traffico Roma del 10-07-2020 ore 08:30 (Di venerdì 10 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Data l’ora Ci sono rallentamenti e code su tutte le console in entrata verso il centro incidente sull’Aurelia attenzione code tra Castel di Guido e l’uscita per via di Malagrotta in direzione della capitale sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra l’uscita Casilina e lo svincolo Romanina in carreggiata esterna rallentamenti con con dentro alla Prenestina e video con la Romana qui sopra turbano della Roma L’Aquila coda a partire da via Filippo Fiorentini al bivio con la tangenziale est e in quest’ultima direzione incidente in via del Casale di San Basilio all’intersezione con via Filottrano inevitabili le ripercussioni altro incidente in via di lunghezza dove ci sono code tra via Fosso dell’Osa ... Leggi su romadailynews

