Lazio, Inzaghi: “Non siamo più sereni. Qualche scelta arbitrale ci ha penalizzato” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il sogno scudetto per la Lazio sembra complicarsi sempre di più. Dopo il ko contro il Milan per 3-0, la squadra di Inzaghi ha subito la voglia di salvezza del Lecce che ha sconfitto di misura Immobile e compagni lasciando scappare seppur di poco la Juventus. Sabato all'Olimpico i biancocelesti dovranno fare i conti con un Sassuolo in forma e che ha voglia di fare risultato.LE PAROLE DI Inzaghicaption id="attachment 714565" align="alignnone" width="300" Simone Inzaghi (getty images)/captionQueste le parole di Inzaghi alla vigilia del match: "Sono convinto che la squadra debba giocare le partite come prima. Probabilmente non siamo più spensierati e sereni. Abbiamo delle difficoltà oggettive, in più Qualche svista ... Leggi su itasportpress

