Lavezzi è pronto a tornare al calcio giocato per volontà… di suo figlio (Di venerdì 10 luglio 2020) Napoli, Paris Saint-Germain e Hebei Fortune. Sono queste le ultime squadre che hanno potuto ammirare le doti di Ezequiel Lavezzi prima che l'argentino optasse per il ritiro a fine 2019. Ma adesso, come riferisce il Clarin, esiste la possibilità che anche il Rosario Central possa godere della fantasia dell'attaccante.Lavezzi: ritorno possibile nel calcio per volontà di suo figliocaption id="attachment 395709" align="alignnone" width="464" Lavezzi (Getty Images)/captionDa quanto si apprende, Lavezzi potrebbe firmare un contratto con il club argentino del Rosario Central. A 35 anni l'attaccante sarebbe pronto a rimettersi in gioco dopo solamente alcuni mesi dal ritiro. Uno dei motivi che lo spingerebbe a vestire di nuovo i panni del calciatore sarebbe suo ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Lavezzi è pronto a tornare al calcio giocato per volontà... di suo figlio - -

Ultime Notizie dalla rete : Lavezzi pronto Modello Lavezzi: Callejon, la Coppa Italia e quegli indizi che sanno d'addio Tutto Napoli FOTO ZOOM - Lavezzi ad Inler: "Auguri!"

27.06 13:02 - SPAL - Di Biagio: "Il Napoli è tra le squadre più in forma, sappiamo come affrontare la gara, va dimostrato con i fatti, Petagna? Vorrei vederlo negli ultimi 30 metri più vicino alla por ...

27.06 13:02 - SPAL - Di Biagio: "Il Napoli è tra le squadre più in forma, sappiamo come affrontare la gara, va dimostrato con i fatti, Petagna? Vorrei vederlo negli ultimi 30 metri più vicino alla por ...