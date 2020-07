La confessione di Ida Platano su Riccardo: “Non ci siamo più visti” (Di venerdì 10 luglio 2020) Da settimane i fans di Ida Platano e Riccardo Guarnieri si chiedono che cosa sia successo tra di loro, non avendo più notizie. Alcune fanpage dedicate alla coppia hanno anche deciso di non dare aggiornamenti, visto che non sapevano davvero cosa dire. Poi la settimana scorsa era stata annunciata una intervista esclusiva di Ida Platano sul Magazine di Uomini e Donne che puntuale, è arrivata oggi! La dama bresciana ha finalmente raccontato tutto: lei e Riccardo si sono allontanati, come era facilmente intuibile, non ci voleva davvero un detective per capirlo, la dama e il cavaliere pugliese, si sono lasciati. “Non ci siamo più visti” si legge sulla cover della rivista di Uomini e Donne in edicola questa settimana. E così a quanto pare, Ida dopo il lockdown ... Leggi su ultimenotizieflash

