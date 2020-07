Joseph Morgan in Legacies? L’arrivo di Klaus nello spin-off è il sogno dei fan di The Vampire Diaries (Di venerdì 10 luglio 2020) L'arrivo di Klaus nella vita di Hope è il sogno dei fan di The Vampire Diaries e di The Originals ma, a quanto pare, è destinato a rimanere tale. C'è davvero posto per Joseph Morgan in Legacies? Sicuramente sì e la stessa Julie Plec lo ha ribadito più volte ma quello che sembra certo è che l'attore non ha intenzione di prendere parte al progetto. Morgan lo ha detto già molte volte all'inizio di questa nuova avventura per alcuni dei suoi compagni e lo ha ribadito anche in questi ultimi giorni. Nelle sue due stagioni, Legacies ha ospitato alcune guest star note al pubblico di The Vampire Diaries e The Originals ovvero Zach Roerig alias Matt Donovan, ... Leggi su optimagazine

AsiMikaelson : comunque l’espressività di Joseph Morgan nell’interpretare Klaus Mikaelson é disarmante . Credo che lui si metta c… - teenRuined : RT @gillieswifey: Aggiornamento sull'aggiornamento: Daniel Gillies e Joseph Morgan sono ancora più belli #TheVampireDiaries #Tiziaparty htt… - mikealsonlovee : Ma ci pensate che l'attrice che interpreta la madre di bonnie sta con Joseph morgan? STA CON IL MIO KLAUS PUTA ODIO… - 7princ_8 : Ricordiamoci che l'attrice che interpreta Abby Bennet, nella realtà è sposata con Joseph Morgan alias Klaus! #TheVampireDiaries #tvdla5 - AliceGiordano05 : RT @Nenaisagoddess: #TheVampireDiaries Diamo il benvenuto a Persia White moglie di Joseph Morgan -

Ultime Notizie dalla rete : Joseph Morgan Joseph Morgan in Legacies? L’arrivo di Klaus nello spin-off è il sogno dei fan di The Vampire Diaries OptiMagazine Brave New World: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 15 luglio 2020 debutta sulla piattaforma streaming Peacock una nuova serie tv ispirata al celebre libro di Aldous Huxley “Il Mondo Nuovo”: stiamo parlando di Brave New World. La prima stagione dell ...

Il 15 luglio 2020 debutta sulla piattaforma streaming Peacock una nuova serie tv ispirata al celebre libro di Aldous Huxley “Il Mondo Nuovo”: stiamo parlando di Brave New World. La prima stagione dell ...