Aspi, l’ultimatum di Conte: “All’incontro proposte inaccettabili. Non possiamo più regalare soldi” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Ci sarà la revoca ad Aspi? Non ho detto questo. Ho detto che nei prossimi giorni si completerà la procedura di revoca che è in corso“. A dirlo, in un punto stampa a Venezia dopo il test sulla paratoie del Mose, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Che ha precisato: “I tecnici del governo hanno confermato alla controparte le ragioni per le quali le loro proposte di transazione non sono accettabili. O arriva in extremis una proposta a cui il governo non può dire di no oppure si procede con la revoca. Non possiamo regalare soldi a nessuno, men che meno ai privati”. L'articolo Aspi, l’ultimatum di Conte: “All’incontro proposte inaccettabili. Non ... Leggi su ilfattoquotidiano

