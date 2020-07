Ambiente, Beach Litter: 654 rifiuti ogni cento metri di spiaggia (Di venerdì 10 luglio 2020) Dai mozziconi di sigaretta alle stoviglie in plastica usa e getta, dal materiale da costruzione a guanti e mascherine: sulle spiagge monitorate da LegAmbiente si contano rifiuti a ogni passo: 654 quelli rinvenuti, in media, ogni cento metri percorsi. È il bilancio dell’indagine Beach Litter 2020, condotta dai Circoli di LegAmbiente, realizzata grazie al contributo di E.On e Novamont e raccontata da Goletta Verde, la campagna estiva dell’associazione ambientalista in difesa del mare e delle coste italiane. I cumuli di spazzatura trovati sono frutto di incuria, maleducazione, mancata depurazione e cattiva gestione dei rifiuti sulla terraferma che, attraverso corsi d’acqua e scarichi, ... Leggi su meteoweb.eu

