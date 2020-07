Toro (Di giovedì 9 luglio 2020) Forse pensi che ascoltare musica heavy metal e lavorare a maglia non abbiano molto in comune. Invece a Joensuu, in Finlandia, ogni anno si svolge una gara in cui esperti di lavoro a maglia salgono sul palco con i musicisti e sferruzzano al ritmo... Leggi Leggi su internazionale

SerieA : Toro Loco! ?? Vittoria in rimonta per il @TorinoFC_1906. #SerieATIM #WeAreCalcio - diegofornero : Dopo la vittoria, tutta la squadra a raccolta, tutti intorno a mister @MorenoLongo che lancia un messaggio chiaro:… - Toro_News : 58' | ?????????? IL GALLO CANTA ANCORAAAAAA! TORO IN VANTAGGIO ?? 2?? - 1?? ?? #TorinoBrescia #SerieATIM #ToroNews - ale_sottile : In questa giostra emotiva e nel sussulto ondivago di reazioni contrastanti che vanno dalla cupa depressione bipolar… - Kataklinsmann : Amici del Toro, non ringraziatemi. -