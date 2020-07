Spazio: grande attesa per le prime immagini dalla missione Solar Orbiter dell’ESA (Di giovedì 9 luglio 2020) Le prime immagini ottenute dal nuovo veicolo spaziale dell’ESA per l’osservazione del Sole, Solar Orbiter, saranno svelate al pubblico il 16 luglio 2020. Ne dà notizia l’Asi in una nota. Lanciato il 10 febbraio, Solar Orbiter ha completato a metà giugno la fase di messa in servizio e ha eseguito il suo primo avvicinamento al Sole. Poco dopo, i team scientifici europeo e statunitense che sono dietro ai 10 strumenti della missione sono stati in grado di testare l’intero insieme di strumenti unanimamente per la prima volta. “Meglio del previsto” Nonostante le battute d’arresto che i gruppi di lavoro hanno affrontato durante la fase di messa in servizio del veicolo spaziale e dei suoi strumenti nel mezzo ... Leggi su meteoweb.eu

OpelAutotecnica : Preferisci lo stile berlina di #OpelInsignia Grand Sport o il dinamismo di #OpelInsignia Sports Tourer? ? In ogni c… - BarfenBeba : @xissur2 @EuroBriefing Grande spazio anche alla camorra vedo - paolapala3 : RT @nilocram: Sentita ieri dal dirigente della mia #scuola: 'La biblioteca è uno spazio grande, ci mettiamo una classe numerosa' Un appello… - datemiunsecondo : nessuno assolutamente nessuno io al’1:15: Nei tuoi occhi c'è il cielo più grande che io abbia visto maiii E le… - MMastrantuono : Il grande errore di Giancarlo Magalli: avere dato spazio a Marcello Cirillo ( che chiama Magalli piccolo uomo) un p… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio grande Spazio: grande attesa per le prime immagini dalla missione Solar Orbiter dell’ESA Meteo Web Dopo il coronavirus riprendiamoci le città. Anzi, cambiamole in meglio

Stare a distanza «non è semplice, non è “naturale”, richiede un profondo cambiamento culturale», dice Chiara Volpato, docente di Psicologia Sociale all’Università di Milano-Bicocca. Le file al superme ...

Winklerhotels: la “non catena” dove l’eccellenza altoatesina è garantita dalla famiglia Winkler

Proprio adesso che serve spazio, i plus che offre l’hotel sono ancora più apprezzati ... Con i suoi 90 metri quadrati offre il massimo del lusso, con in due camere da letto, zona living con divano e ...

Stare a distanza «non è semplice, non è “naturale”, richiede un profondo cambiamento culturale», dice Chiara Volpato, docente di Psicologia Sociale all’Università di Milano-Bicocca. Le file al superme ...Proprio adesso che serve spazio, i plus che offre l’hotel sono ancora più apprezzati ... Con i suoi 90 metri quadrati offre il massimo del lusso, con in due camere da letto, zona living con divano e ...