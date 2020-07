Sky Studios Elstree ottiene il via libera per iniziare le costruzioni (Di giovedì 9 luglio 2020) Nella copertina (da sinistra verso destra): Nigel Wilson (CEO, Legal & General), Helen Parker (EVP of Universal Pictures Content Group, NBCUniversal), Caroline Cooper (CFO, Sky Studios) e Cllr. Morris Bright MBE (Leader of Hertsmere Borough Council)Sky Studios Elstree, il nuovo studio cinematografico e televisivo di ultima generazione, ha ricevuto il via libera per procedere ai lavori di costruzione. Lo sviluppo del progetto rappresenta un investimento significativo nell’economia creativa europea e sarà realizzato con il sostegno di Comcast e in collaborazione con la consociata NBCUniversal. Legal & General finanzierà e... Leggi su digital-news

