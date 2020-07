Ragazzi morti a Terni, il 41enne fermato ammette: “Ho venduto loro mezza boccetta di metadone per 15 euro” (Di giovedì 9 luglio 2020) mezza boccetta di metadone diluita con acqua per 15 euro. Questo quello che hanno comprato i due Ragazzi di 15 e 16 anni trovati morti in casa a Terni lunedì. Ad ammetterlo davanti al giudice per le indagini preliminari, il 41enne fermato lunedì con l’accusa di morte come conseguenza di altro delitto. L’uomo, Aldo Maria Romboli, già ieri aveva dichiarato di “aver venduto loro” la sostanza “la stessa che gli viene fornita presso il Sert, essendo seguito come tossicodipendente”, come aveva sottolineato il suo legale. La confessione, secondo quanto apprende l’Ansa, è avvenuta nel corso dell’udienza di convalida. Secondo la ... Leggi su ilfattoquotidiano

