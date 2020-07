Presto il lancio di un inatteso device Google: di cosa potrebbe trattarsi? (Di giovedì 9 luglio 2020) L'ente FCC (Federal Communications Commission) ha di recente rilasciato una certificazione ad un dispositivo Google di cui non si sapeva niente fino a questo stesso momento. Come riportato da 'droid-life.com', parliamo di un device wireless, identificato con la sigla 'GXCA6', in grado di supportare lo standard WiFi 802.11ac (2.4 e 5GHz) e Bluetooth LE, e la cui parte sottostante ha una forma circolare. L'ente americano operante nel settore delle telecomunicazioni suggerisce che il device targato Google di cui stiamo parlando potrebbe essere lanciato molto Presto sul mercato. Da quel che ci sembra di capire, GXCA6 potrebbe identificarsi con il nuovo dongle Android TV del colosso di Mountain View, oppure come anche un altro speaker intelligente della serie ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Presto lancio Presto il lancio di un inatteso device Google: di cosa potrebbe trattarsi? OptiMagazine Crash Bandicoot potrebbe approdare presto su mobile con Crash Bandicoot: On the Run

Il titolo mobile di Crash Bandicoot, in realtà, era stato lanciato in diverse regioni nel mese di aprile. L'account Twitter ufficiale di Crash Bandicoot: On the Run è stato creato a maggio, ma ha ...

