“Non sei così fenomenale…”. Giancarlo Magalli, il botta e risposta continua. L’ennesimo (durissimo) attacco ad Adriana Volpe (Di giovedì 9 luglio 2020) Adriana Volpe, Giancarlo Magalli replica alle accuse: “Se sei così fenomenale, perché sei finita su una rete minore?”. Poche ore fa, il post furioso della conduttrice di Ogni Mattina nei confronti dell’ex collega di lavoro. Nel frattempo, anche Marcello Cirillo avrebbe rilasciato dichiarazioni al vetriolo su Magalli affermando che Demo Morselli sarebbe stato fatto fuori dai Fatti Vostri. “Trovatemi una persona – dice Cirillo – che non ha mai litigato con Magalli”. A stretto giro, arriva per entrambi la replica del conduttore dal sito di Davide Maggio. Ecco le parole di Magalli: “Potrei, se volessi polemizzare, rispondere che prima che arrivassero loro gli ascolti erano vicini al 20%. E quindi è colpa ... Leggi su caffeinamagazine

CarloCalenda : Bimbi belli del @Codacons. Secondo voi è una risposta alle domande? “Come mai sei stato definito il peggior ministr… - Fedez : Non l’ho ancora visto ma posto sulla fiducia. Calenda sei tremenda ?? - ItaliaViva : Ho fatto la scelta di destinare 430 mln di Euro per non far pagare i contributi per sei mesi a quei settori che più… - N3ssuno76 : #nonFacevoAltro che guardare chi volevo che fossi e non chi sei davvero - apavo75 : RT @ilruttosovrano: Mary Trump, dottorato in psicologia clinica, afferma che suo zio è un sociopatico, soffre di un disturbo della personal… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non sei Calenda: « Salvini non è Orban, ci serve un’identità repubblicana» Corriere della Sera