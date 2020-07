Glee, Naya Rivera scomparsa in un lago in California, si teme per la sua vita (Di giovedì 9 luglio 2020) Si teme per la vita Naya Rivera, star della serie ‘Glee’. La 33enne attrice è dispersa dopo una gita al lago Piru, in California. Le ricerche sono state interrotte nella serata di mercoledì e riprenderanno nella giornata di oggi. Secondo le informazioni diffuse dall’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura, Rivera era in barca con il figlio di 4 anni che è stato ritrovato sano e salvo, da solo sulla barca. Come scrive il ‘Ventura County Star’, l’attrice ha affittato una barca nel pomeriggio di ieri. Un uomo a bordo di un’altra imbarcazione ha notato il bambino da solo attorno alle 16. “Sta bene, è con altri membri della famiglia”, ha detto Eric Buschow, portavoce ... Leggi su tvzap.kataweb

