Glee | Naya Rivera, Santana, scomparsa in mare: si teme il peggio (Di giovedì 9 luglio 2020) Glee L’attrice Naya Rivera, interpreta di Santana Lopez, non ha più fatto ritorno dopo una gita in barca con il figlio. I fan temono il peggio per l’attrice. Glee è uno dei telefilm più famosi degli ultimi tempi, che ha segnato un’intera generazione, spingendo i giovani telespettatori non solo a credere nei propri sogni … L'articolo Glee Naya Rivera, Santana, scomparsa in mare: si teme il peggio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

MarioManca : Cory Monteith, Mark Salling, le accuse a Lea Michele, ora Naya Rivera: non ci sono parole. #glee - Corriere : La star di «Glee» Naya Marie Rivera scomparsa nel lago Piru, trovato su una barca il figlio - Agenzia_Ansa : Naya Rivera è sparita, è giallo in California FOTO e VIDEO L'attrice di #Glee si teme sia annegata in un lago… - artjstical : RT @flawlessloujs: Naya Rivera è scomparsa e i media ormai la danno presumibilmente per deceduta. Sembra quasi che il cast di Glee sia ogge… - JoeysMyBoat_ : RT @flawlessloujs: Naya Rivera è scomparsa e i media ormai la danno presumibilmente per deceduta. Sembra quasi che il cast di Glee sia ogge… -