Beautiful, spoiler 9 luglio 2020: Hope all’oscuro delle intenzioni di Thomas (Di giovedì 9 luglio 2020) Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 luglio 2020 in onda come sempre alle 13.40 su Canale 5 svelano che Brooke continuerà ad essere preoccupata per la sorte di sua figlia. La Logan sembra l’unica ad aver intuito che Thomas ha intenzioni poco raccomandabili e che sta manipolando Hope. Intanto, Steffy e Liam si godranno il pomeriggio in compagnia di Kelly e Phoebe, ignari di quanto stia accadendo alle loro spalle. Bill ha chiesto scusa a Liam e Steffy per quanto successo mesi fa. Lo Spencer ha infatti fatto l’amore con la giovane Forrester, andata a casa sua in cerca di conforto dopo aver scoperto che Liam aveva baciato Sally. Il giovane Spencer, anche se con titubanza, ha fatto pace con suo padre. Alla Forrester, nella ... Leggi su kontrokultura

