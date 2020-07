(Di giovedì 9 luglio 2020) The Boys la seconda stagione della serie Amazon prime Video a Settembre, teaser trailer e poster I The Boys sono ricercati, i Super fanno sul serio: la guerra è aperta. La seconda stagione di The Boys arriva il 4 settembre su Amazon Prime Video e promette ancora più violenza, ancora più battaglie, ancora più sarcasmo dai suoi protagonisti. Non mancheranno le novità, i nuovi arrivi soprattutto tra i Super ma la sfida si gioca tutto tra chi resta. I Supereroi forti della fama, del successo, dell’appoggio dei media e della corporazione che li controlla, sanno di avere tutto per poter sconfiggere i The Boys che però possono contare sulla loro tenacia e la voglia di vendetta. Quella molla che muove il mondo. Chi controlla i Super? chi controlla i The Boys? Nessuno controlla nessuno ed è questo il bello di questa serie tv. La seconda ... Leggi su dituttounpop

