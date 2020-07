Verona-Inter, Conte: “Affrontiamo una squadra attrezzata” – VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Antonio Conte alla vigilia di Verona-Inter: “Ho fiducia nei miei calciatori”. MILANO – Vigilia di Verona-Inter ad Appiano Gentile con il tecnico Antonio Conte che ha parlato ai microfoni del canale nerazzurro: “Mettiamoci alle spalle il k.o. contro il Bologna e pensiamo alla trasferta di Verona. In questi casi di ritornare in campo subito è un vantaggio anche se abbiamo avuto poco tempo per prepararla. Sappiamo che affrontiamo un avversario molto ostico con un allenatore bravo. Dovremo essere capaci di rispondere colpo su colpo per cercare di portare a casa i tre punti“. Infortuni e possesso Il tecnico nerazzurro si è soffermato anche sugli infortuni: “E’ normale avere dei problemi fisici giocando ogni tre ... Leggi su newsmondo

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: INTER - Conte: 'Siamo concentrati sul Verona, ricordo la gara d'andata ma ho completa fiducia nella rosa' https://t.co… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: INTER - Conte: 'Siamo concentrati sul Verona, ricordo la gara d'andata ma ho completa fiducia nella rosa' https://t.co… -