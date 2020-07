Temptation Island: per Antonella Elia un falò da schiaffi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da Temptation Island arrivano notizie davvero shock su Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Il loro falò di confronto sarebbe stato dir poco… manesco. Temptation Island torna in onda domani sera, giovedì 9 luglio, su Canale 5. Sarà una seconda puntata davvero scoppiettante. Non che la prima non lo sia stata! In questi giorni gli spoiler si sprecano e le notizie che arrivano dal villaggio in Sardegna, doveArticolo completo: Temptation Island: per Antonella Elia un falò da schiaffi dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

