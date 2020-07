Simone Susinna, post contro Mariana Rodriguez e Stefano De Martino? Ecco la "reazione" su Instagram (Di mercoledì 8 luglio 2020) Simone Susinna sembra dire la sua sulla frequentazione della sua ex, Mariana Rodriguez con Stefano de Martino, ex di Belen Rodriguez, ora in coppia con l?imprenditore Gianmaria... Leggi su leggo

VicolodelleNews : ‘Gossip’ #Boom! Giravolta di frecciatone tra ex: #BelenRodriguez verso l’ormai ex marito #StefanoDeMartino e Simone… - ElisaDiGiacomo : Simone Susinna, messaggio enigmatico su IG: 'Dalle stelle alle stalle' - blogtivvu : Flirt tra Mariana Rodriguez e Stefano De Martino? Simone Susinna lancia una frecciatina infuocata alla ex fidanzata… - blogtivvu : Flirt Mariana Rodriguez e Stefano De Martino? Simone Susinna interviene e lancia una frecciatina infuocata ?? - StraNotizie : Stefano De Martino immortalato con Mariana Rodriguez, l'ex di lei (il modello Simone Susinna) commenta stizzito -