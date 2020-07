“Questo no!”. E Adriana Volpe perde le staffe in diretta. Tutta colpa di Magalli (ancora) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Adriana Volpe, piange in diretta ed inveisce contro Giancarlo Magalli: “Questo gesto non me lo fai, non riuscirai a farmi stare zitta…”. Perché questa sfuriata condita dalle lacrime? Lo spieghiamo subito. A quanto pare, sembra che Magalli abbia scoccato una frecciatina social in direzione della Volpe, postando la scritta 0,9% (riferendosi al basso share di Ogni Mattina) accompagnata dall’emoticon con l’indice sulla bocca. Un chiaro invito a far silenzio. Non tarda nemmeno un po’ ad arrivare via social, su Instagram, e su Tv8 la risposta infuriata di Adriana Volpe al presentatore. La sua è stata una replica di tutto rispetto, una ribellione ad un sistema troppo spesso maschilista, che tende a zittire le donne e, più in generale, chi ha una voce fuori dalle righe. Una risposta, quella di Adriana Volpe, che è stata letta in ... Leggi su caffeinamagazine

