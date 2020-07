Ponte di Genova, Paragone a muso duro: «Scelta pessima, la parola dei 5 stelle non vale nulla. Col Mes finirà allo stesso modo» (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’ultimo colpo di scena sulla revoca della concessione ad Autostrade, con la decisione del Mit di affidare la gestione del nuovo Ponte Morandi ad Aspi, sta lasciando dietro di sé una lunga scia di polemiche. Mentre monta il malcontento all’interno del Movimento 5 stelle, con il viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni che tuona citando gli ignavi dell’inferno dantesco, ad esprimersi con parole dure sul tema è anche un ex grillino, il senatore Gianluigi Paragone, raggiunto da Open. Come giudica la decisione di affidare ad Aspi la gestione del nuovo Ponte Morandi? «pessima, non è che ci siano altre parole per definire una Scelta politica, di sistema, che va a premiare coloro che non dovevano essere premiati». Secondo lei il M5s ha cambiato pelle rispetto al Movimento che ha conosciuto all’inizio? «Il ... Leggi su open.online

