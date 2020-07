Per la prima volta un paziente ha sconfitto l’hiv con i farmaci? (Di mercoledì 8 luglio 2020) (foto: Callista Images/Getty Images)Dopo il paziente di Berlino e quello di Londra forse un’altra persona ha sconfitto l’hiv. Un team di ricercatori clinici dell’università federale di San Paolo (Brasile) ha presentato alla conferenza internazionale Aids 2020 (virtuale, causa pandemia di coronavirus) il caso di un paziente di 36 anni con diagnosi di Aids dal 2012 che, dopo un trattamento sperimentale molto aggressivo a base di 5 antivirali e nicotinamide, non mostra più segni di infezione da 66 settimane. Se il tempo e gli accertamenti confermassero la guarigione, sarebbe il primo successo al mondo ottenuto con una terapia farmacologica – un approccio decisamente meno rischioso e costoso rispetto al trapianto di midollo, che è inattuabile per tutti i milioni di pazienti nel mondo. Il paziente di San Paolo Il caso è di un uomo ... Leggi su wired

Il caso è di un uomo brasiliano che nel 2012 è risultato sieropositivo per hiv, iniziando dopo un paio di mesi la terapia con antiretrovirali – quella che consente alle persone che hanno contratto l’i ...

