Nettuno, aggiornamento Coronavirus: guarita una donna di 64 anni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non si registrano nuovi casi di Coronavirus a Nettuno. In data odierna una donna di 64 anni è stata dichiarata guarita dopo essere risultata negativa a due tamponi. Gli attualmente positivi scendono così a due, entrambi trattati in regime di isolamento domiciliare. Nettuno, aggiornamento Coronavirus: guarita una donna di 64 anni su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

A fare il punto della situazione aggiornato ad oggi, venerdì 3 luglio, ad Anzio è lo stesso sindaco Candido De Angelis. In base alle comunicazioni giunte dall'Asl Roma 6, gli attuali positivi sono 9; ...

Coronavirus a Nettuno, due nuovi casi: positiva una coppia di coniugi

Dopo giorni senza contagi, due nuovi casi di coronavirus sono stati registrati a Nettuno, che da due settimane era diventato un “comune coviud-free”. A darne conferma la stessa Amministrazione comunal ...

