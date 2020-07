MotoGP 20 aggiunge la feature Junior Team nella sua modalità carriera (Di mercoledì 8 luglio 2020) Per tutti i fan che amano la modalità carriera, è stata aggiunta una nuovissima feature: Junior Team. Per creare uno Junior Team i giocatori devono correre nella classe Moto2 o MotoGP .Durante la stagione, nuove schede nell’hub carriera introdurranno alla creazione del Team. La regola è semplice: puoi aprire squadre in classi inferiori alle tue per farle correre nella prossima stagione. Non sarai solo un pilota, ma anche un mentore e un Team Principal per una nuova generazione di giovani talenti! Un Team ha bisogno di un Team Manager, le cui abilità influenzeranno la capacità di attrarre sponsor e di assumere buoni piloti. Mentre il Technical Director, influenzerà lo sviluppo della moto e le prestazioni in pista durante il fine settimana. Le offerte degli sponsorship includono moto, ... Leggi su gamerbrain

