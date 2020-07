Incontro tra Conte e i leader del centrodestra, Salvini: “Non ci vado”. Meloni: “Sia trasmesso in streaming” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Incontro è in programma per il 9 luglio, ma non è ancora detto che i leader del centrodestra parteciperanno. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, dopo aver disertato la convocazione del premier agli Stati generali, sono stati nuovamente invitati dal presidente del Consiglio in nome di quel confronto con le opposizioni sul quale lo stesso capo dello Stato Sergio Mattarella spinge da mesi. Ma se nei giorni scorsi tutti e tre i leader erano stati possibilisti sul colloquio, oggi sono arrivate le prime diserzioni. Il primo a tirarsi indietro è stato il leader del Carroccio che ha detto non si presenterà. Poco prima aveva parlato la presidente di Fratelli d’Italia chiedendo che “sia trasmesso in streaming”. Silenzio invece da Forza Italia, unica forza che negli ultimi giorni ha detto più volte di voler aprire un ... Leggi su ilfattoquotidiano

