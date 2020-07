Conte dice che Salvini è come Ecce Bombo (Di mercoledì 8 luglio 2020) La conferenza stampa congiunta di Giuseppe Conte con Pedro Sanchez a Madrid non ha evitato al presidente del Consiglio delle battute sull’incontro con le opposizioni. Giuseppe Conte aveva previsto un confronto con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani giovedì pomeriggio a Palazzo Chigi, alle ore 18. Ma Matteo Salvini ha detto che non sarebbe andato per altri impegni precedentemente assunti. Allora, il presidente del Consiglio ha citato Nanni Moretti in Ecce Bombo. LEGGI ANCHE > Quali impegni avrà domani pomeriggio Salvini che ha dichiarato di non poter andare all’incontro con Conte? Ecce Bombo, la citazione di Giuseppe Conte per Salvini «Non ... Leggi su giornalettismo

borghi_claudio : @claudiocerasa @ilfoglio_it Suggerisco anche di tradurre le conferenze stampa di conte tipo quella della bodenza di… - NicolaPorro : Il giornale unico del virus continua a fomentare la paura per il #COVID19. Ma perché nessuno dice che sono diminuit… - claudiomontar : RT @AdrianaSpappa: #Mes Guardate la faccia di #Conte quando #Sanchez dice che 'non ha senso creare strumenti e poi non usarli' e che sicco… - settestorie : RT @AdrianaSpappa: #Mes Guardate la faccia di #Conte quando #Sanchez dice che 'non ha senso creare strumenti e poi non usarli' e che sicco… - Domenic55547198 : Hanno scoperto l'acqua calda adesso. Ho inviato email per significare proprio questo ma la SCIMUNITAGGINE DI VIROL… -