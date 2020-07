Codacons presenta un esposto sui Navigator (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il flop dei Navigator, la nuova figura professionale prevista nel decreto del Reddito di Cittadinanza, finisce all’attenzione della Corte dei Conti Il flop dei Navigator, la nuova figura professionale prevista nel decreto del Reddito di Cittadinanza 2019 per aiutare i cittadini a trovare un lavoro, finisce all’attenzione della Corte dei Conti. Il Codacons ha presentato… L'articolo Codacons presenta un esposto sui Navigator Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Il Codacons ha presentato infatti un esposto alla magistratura contabile affinché avvii una indagine su quello che sembra essere a tutti gli effetti uno spreco di soldi pubblici. Un’indagine ...

Il lungo video in cui Carlo Calenda accusa il Codacons

Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo Economico e leader di Azione, ha pubblicato un video in cui ha elencato una lunga serie di dubbi e scetticismi sul Codacons, l’associazione per i diritti dei ...

