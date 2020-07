Mantova, animatore del Grest positivo al Covid-19: bambini in isolamento (Di martedì 7 luglio 2020) In provincia di Mantova un animatore di un Grest è risultato positivo al Covid-19. Immediatamente sono state attivate le procedure di controllo e i bambini del centro estivo, che sono stati a stretto contatto con l’uomo, sono stati posti in isolamento in attesa del tampone. Al momento però tutti sembrerebbero stare bene. Anche l’animatore non ha sintomi, infatti ha scoperto di essere positivo al coronavirus attraverso gli esami di preospedalizzazione. Con le nuove regole antiCovid-19 prima di qualsiasi ricovero in ospedale viene effettuato ai vari pazienti il tampone e in questo caso si è riusciti a rintracciare uno dei tanti asintomatici. Leggi anche –> Scuola settembre, piano riforme del governo: per il rientro test sierologici ad insegnanti e Ata Mantova, animatore del Grest positivo al Covid-19 Un animatore di un centro estivo di ... Leggi su urbanpost

