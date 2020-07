Lecce-Lazio, Inzaghi: “Nostro sogno deve continuare, guardiamo avanti” (Di martedì 7 luglio 2020) “Il nostro sogno deve continuare, dobbiamo qualificarci matematicamente in Champions. Speriamo di raggiungere al più presto quel che ancora ci manca, ma pensiamo solo al nostro primo obiettivo”. Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro il Lecce nella 31^ giornata di Serie A, che allontana i biancocelesti dalla corsa scudetto con la Juventus. “Adesso guardiamo avanti, ci mancano ancora punti per raggiungere il nostro obiettivo più grande. È normale – ha detto l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – che c’è dispiacere per quanto stavamo facendo prima della sosta. Alcuni assenti ci avrebbero aiutato tantissimo. La prestazione questa sera c’è stata nonostante i giocatori fossero al 50%. Nelle ultime gare gli episodi non hanno girato bene”, ha concluso ... Leggi su sportface

