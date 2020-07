La faida evitata a Scampia con un ordine dal carcere (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Le guerre non fanno bene a nessuno e fino quando si possono evitare si evitano volentieri. E così il boss della Vanella Grassi, Salvatore Petriccione, direttamente dal supercarcere di Terni dove era detenuto manda l’ordine per bloccare una imminente faida che nel 2017 avrebbe provocato tra Scampia e Secondigliano a Napoli, l’ennesima scia di sangue, dopo la faida del 2004, quella del 2006 e quella del 2015. Lo ‘zio‘, come era soprannominato Petriccione il 3 novembre tiene un incontro, monitorato dalla procura di Napoli, con Salvatore Lamonica, arrestato oggi nella retata che ha portato in carcere oltre 50 persone per camorra, droga ed estorsione. Lo ‘zio’ aveva nominato in Vincenzo Spera il ‘console’ che doveva garantire la pace. L’unica persone che aveva diritto a parlare. ... Leggi su anteprima24

