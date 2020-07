“C’è un pacco per suo nipote”, raggira un’anziana: fermata truffatrice (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPiano di Sorrento (Na) – In data odierna i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di una donna di Napoli, gravemente indiziata di aver perpetrato una truffa aggravata nei confronti di un’anziana signora di Piano di Sorrento. La vittima, secondo quanto emerso dalle indagini effettuate dai Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, sarebbe stata raggirata dalla donna, che si era presentata quale “corriere” per la consegna di un pacco destinato al nipote. L’attività Investigativa svolta, arricchita dal riconoscimento fotografico operato dall’anziana vittima, ha ... Leggi su anteprima24

