‘Uomini e Donne’, un ex corteggiatore (e discussa scelta) è tornato single: l’annuncio (Di lunedì 6 luglio 2020) Amore al capolinea tra Andrea Melchiorre e Olga Kose. Ad annunciarlo è stato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che attraverso alcune Instagram Stories ha spiegato: “Volevo affrontare un discorso che ho sempre schivato ultimamente, ovvero quello sulla mia relazione con Olga, che ormai è finita i primi di marzo. Non ne ho mai parlato, me lo avete chiesto diverse volte, ed era giusto fare chiarezza. Le relazioni iniziano e finiscono, era giusto informarvi dato che è stata una relazione parzialmente pubblica. Tutto qui, ognuno va avanti con la sua vita”. Dopo la breve relazione con Valentina Dallari, ad Andrea sono stati attribuiti vari flirt tra cui quello con Giulia Latini e Martina Luchena. Conoscenze fugaci che niente hanno a che vedere con Olga, la bellissima modella arrivata nella vita di Melchiorre assolutamente per caso – come aveva ... Leggi su isaechia

