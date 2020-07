Terremoto: Salvini, 'Legnini difensore Pd e governo più che commissario' (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Giovanni Legnini più che commissario alla ricostruzione fa l'avvocato del suo Pd e del governo, dopo la figuraccia rimediata per la bocciatura del pacchetto sisma. Se il governo fosse stato attento al territorio, non sarebbe servito un colloquio urgente col premier. Per Legnini è un film già visto: da vicepresidente del Csm in quota Pd organizzava campagne contro la Lega insieme a Luca Palamara. Sfrutta cariche istituzionali per motivi politici”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Giovanni Legnini più che commissario alla ricostruzione fa l'avvocato del suo Pd e del governo, dopo la figuraccia rimediata per la bocciatura del pacchetto sisma. Se il go ...

Dl rilancio, un inutile teatrino

Era una partita con pochissime chance di vittoria, o meglio tutti sapevano o avrebbero dovuto sapere che non c’era quasi alcun spazio di manovra. Eppure prima qualcuno ha sbandierato gli emendamenti, ...

Era una partita con pochissime chance di vittoria, o meglio tutti sapevano o avrebbero dovuto sapere che non c'era quasi alcun spazio di manovra. Eppure prima qualcuno ha sbandierato gli emendamenti, ...