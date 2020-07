Scuola, voucher fino a 500 euro per comprare pc e tablet. Come si fa, a chi spetta, requisiti, tempistiche (Di lunedì 6 luglio 2020) Novità su fronte Scuola. Il Piano nazionale delle riforme elaborato dal ministero dell’Economia finito nell’agenza del Consiglio dei ministri prevede la Scuola Come uno dei temi portanti. Uno dei ‘must’ in questo senso è quello relativo ai fondi stanziati dall’europa per frenare l’emergenza coronavirus che dovrebbero essere usati per acuire il processo di modernizzazione e digitalizzazione della Scuola, che ha di fatto spinto tanti a doversi giocoforza ad occuparsi del tema nel momento in cui è emersa l’urgenza e la necessità della cosiddetta didattica a distanza. Ecco perchè si sta elaborando un progetto di voucher per le famiglie in difficoltà: fino a 500 euro per i nuclei con Isee al di sotto di 20 mila euro per l’acquisto di tablet e pc o per il miglioramento della ... Leggi su italiasera

