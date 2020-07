Salerno, interventi in via di Montestella: domani niente acqua per sei ore. Ecco dove (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via di Montestella si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Martedì 7 luglio 2020 dalle ore 09.00 alle ore 15.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: – Via Ogliara – Via Postiglione – Via ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Salerno interventi Salerno, interventi in via di Montestella: domani niente acqua per sei ore. Ecco dove anteprima24.it Lite in famiglia sfocia nel sangue: prende a martellate padre e fratello

Lite familiare a colpi di martello e di spranghe, tre feriti ed un uomo arrestato. Coinvolti due fratelli, di 37 e 30 anni, ed il papà 61enne. Perquisita la casa, sono state rinvenute armi e munizioni ...

Master in direzione e coordinamento di strutture socio sanitarie e di comunità

Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica, della formazione professionale e certificata secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37 per la progettazione ed erogazion ...

