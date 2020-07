Raggi: necessario abbattere 59 alberi in plessi scolastici città (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – “Oggi ho visitato la scuola Santa Beatrice, nel Municipio XI, nella zona sud-ovest della citta’, dove i tecnici di Roma Capitale, insieme agli esperti di Protezione civile nazionale e regionale, hanno controllato lo stato di salute degli alberi che si trovano all’interno della struttura. Si tratta di uno dei diversi monitoRaggi che stiamo effettuando nelle scuole di Roma per garantire, contemporaneamente, la sicurezza dei nostri figli e il benessere delle piante”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Fino a oggi abbiamo svolto le dovute verifiche in un gruppo di 95 istituti su 104 individuati su segnalazione dei Municipi. Da un primo bilancio- spiega- e’ emersa la necessita’ di abbattere 59 alberi, giunti a fine vita, e potarne 28. Gli interventi sono gia’ stati programmati a partire dalla meta’ di ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Raggi: necessario abbattere 59 #alberi in plessi scolastici città: #Roma – “Oggi ho… - Andrea_D74 : É interessante vedere come dopo ogni giunta di sinistra a Roma sia stato necessario nominare un commissario straord… - MariaRo99325323 : RT @araccontarlo: - araccontarlo : - xsmilingyoongi : Ho appena letto che i raggi UVC che arrivano dal sole sterilizzano le superfici e che quindi non è necessario utili… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi necessario Raggi: necessario abbattere 59 alberi in plessi scolastici città RomaDailyNews Coronavirus, i raggi ultravioletti del sole possono neutralizzarlo

I raggi ultravioletti possono sconfiggere il coronavirus. Lo dimostra uno studio sperimentale condotto dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, dell’Università Statale di Milano, dell’I ...

L'ultima della Raggi: l'app per fare la spia

Il sindaco Virginia Raggi ed il comune di Roma tornano alla carica, rispolverando ancora una volta un sistema di denuncia di disservizi affidato esclusivamente al cittadino, ma senza le limitazioni pr ...

I raggi ultravioletti possono sconfiggere il coronavirus. Lo dimostra uno studio sperimentale condotto dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, dell’Università Statale di Milano, dell’I ...Il sindaco Virginia Raggi ed il comune di Roma tornano alla carica, rispolverando ancora una volta un sistema di denuncia di disservizi affidato esclusivamente al cittadino, ma senza le limitazioni pr ...