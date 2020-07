Napoli, Monaldi: protocollo medico all’avanguardia per l’insufficienza cardiaca avanzata (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 7 minutiNapoli – All’Ospedale Monaldi di Napoli un protocollo medico all’avanguardia per il trattamento dell’insufficienza cardiaca avanzata. L’insufficienza cardiaca è secondo dati ufficiali del Ministero della Salute la principale causa di ricoveri ospedalieri per patologia in Italia. La durata della degenza di un paziente con insufficienza cardiaca è in media di 9 giorni, con un costo medio del ricovero per paziente di circa 3.200 euro, con valori almeno doppi nei pazienti con scompenso avanzato. In questo contesto, merita particolare attenzione l’esperienza dell’Ospedale Monaldi di Napoli, che si impone come struttura ospedaliera all’avanguardia grazie all’utilizzo di un protocollo medico innovativo per il trattamento dell’insufficienza cardiaca avanzata. E’ infatti diventata una ... Leggi su anteprima24

Notiziedi_it : Napoli, al Monaldi ecco Nemo: un nuovo centro per le malattie neuromuscolari - corrmezzogiorno : #Napoli De Luca: «Fra 5 anni il vaccino contro il cancro» Al Monaldi NeMo - Notiziedi_it : Napoli, al Monaldi ecco Nemo: un nuovo centro per le malattie neuromuscolari - rep_napoli : Napoli, al Monaldi ecco Nemo: un nuovo centro per le malattie neuromuscolari [di ANTONIO DI COSTANZO e RICCARDO SIA… -