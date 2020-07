Menez racconta: “Litigai con Mihajlovic, ma fu colpa mia” (Di lunedì 6 luglio 2020) Jeremy Menez ha vestito per due anni la maglia del Milan, dal 2014 al 2016. Durante la sua avventura a Milanello il francese è stato allenato da Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna e fresco vincitore della gara con l'Inter. Il periodo di Miha al Milan non fu particolarmente felice e il giocatore francese ha rivelato di avere avuto a che dire con l'allenatore serbo.Menez: "LITIGAI CON Mihajlovic"caption id="attachment 987941" align="alignnone" width="300" Menez (Getty Images)/captionIntervistato da DAZN il nuovo super acquisto della Reggina ha parlato così del suo ex allenatore: "Abbiamo litigato, ma per colpa mia: è una buonissima persona. Lui è uno forte, per me supererà tutto. Lo vedo un po' più tranquillo. In campo è duro, così come era da giocatore. Però fuori dal campo è una ... Leggi su itasportpress

