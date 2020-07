Luigi Di Maio compie 34 anni: i teneri auguri della fidanzata Virginia (Di lunedì 6 luglio 2020) Oggi è il compleanno di Luigi Di Maio: il politico pentastellato spegne 34 candeline. Quale migliore occasione per organizzare una fuga d’amore con la fidanzata Virginia Saba? In poco più di un anno di relazione, la coppia ci ha abituato a tenere dichiarazioni di affetto sui social. Instagram diventa così la piazza virtuale da cui Virginia fa gli auguri alla sua dolce metà. Gli auguri di Virginia a Luigi Di Maio “Buon compleanno, cuore mio”, scrive Virginia Saba su Instagram a corredo di una foto in cui bacia con delicatezza un Di Maio sorridente. Sullo sfondo, il mare sardo: la coppia ha deciso di festeggiare il 34esimo compleanno di Luigi Di Maio nella terra d’origine della fidanzata. “Non ci tornavo da due anni”, ha rivelato sui social Virginia alcuni giorni fa. “Avevo una nostalgia immensa e non ricordavo ... Leggi su thesocialpost

